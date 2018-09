Nikes kontroversiella reklamkampanj drog in 43 miljoner dollar – under första dygnet

I samband med 30-årsfirandet av sin slogan Just do it så valde Nike att göra en kontroversiell man till sitt affischnamn. Kontraktlöse Colin Kaepernick, tidigare quarterback för San Francisco-laget 49ers, tappade sin plats i laget som följd av att han knäböjt under den amerikanska nationalsången. Detta för att protestera mot rasism och polisiärt övervåld mot minoriteter, något som förargade många. Inte minst president Trump och hans sympatisörer.

Kampanjen fick stort motstånd, brände skor och andra Nike-produkter och uppmanade till bojkott av sportföretaget. Dessutom så påverkades Nikes börsvärde, de backade med 3,2 procent under tisdagen. Däremot var intäkterna från medieexponeringen plåster på såren.