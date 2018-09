Nike-kampanj ledde till bojkott – backar med tre procent

I samband med 30-årsjubileumet för sin berömda slogan "Just do it" så behövde sportjätten ett affischansikte. Valet föll på den numer kontraktlöse quarterbacken Colin Kaepernick. Han tappade sitt kontrakt med San Francisco 49ers efter att han protesterat mot övervåld från poliser och rasism genom att knäböja under nationalsången. Flera spelare följde honom, men aktionen förargade många, inte minst president Trump som menade att det var en skymf mot USA och dess flagga.

Under måndagen lade Colin Kaepernick ut en svartvit bild med texten "Believe in something. Even if it means sacrificing everything." och hashtagen #justdoit bredvid. Detta har lett till starka reaktioner i sociala medier och flera användare uppmanar till bojkott av Nikes produkter under hashtaggarna #boycottNike och #Nikeboycott.