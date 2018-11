Nibes vd: ”Jag är oerhört privilegierad”

Värmepumpstillverkaren Nibe har ett mångårigt engagemang i Indien via Hand in hand. Företaget sponsrade 2015 en by i Madya Pradesh med 280 000 kronor, och valde därefter att starta två nya projekt - dels sponsrar Nibe en flickskola i Tamil Nadu, dels stöds ytterligare en by, också i Tamil Nadu, med sammanlagt 1,3 miljoner kronor under två år.

”Vi får ofta frågor om att hjälpa till, men det som stämmer så väl med vår egen profil är att Hand in hand har ett hållbart sätt att arbeta, med hjälp till självhjälp. Då byggs samhället upp på ett mer långsiktigt sätt”, säger Gerteric Lindquist, vd.

Han har lett Nibes verksamhet och stora expansion sedan 1988. Att förvärva andra verksamheter är ett av företagets signum. Sedan börsnoteringen 1997 har Nibe varit en av de största framgångssagorna - den som köpte aktier då har sett värdet stiga 8458 procent, om man bortser från splittar.

”I våra projekt i Indien är det i huvudsak kvinnor som får en utbildning i hur man startar företag. De får låna mindre belopp, så små att man undrar om de verkligen kan göra något av det, men det räcker till att köpa sig några kor eller en vävstol. Och det måste vara någon som förstår hur man ska utveckla det till en affär. Det är inte annorlunda i ett litet bolag jämfört med ett stort som vårt, på så sätt är upplägget intelligent”, säger Gerteric Lindquist.

Är det principer du själv känner igen och använder?

”Du talar med människor på ett småländskt företag. Småland är känt för sin företagsamhet, och det beror till stor del på att förutsättningarna för lantbruk var väldigt dåliga här, man var tvungen att göra något annat. Många företag har startats och de driver samhällen”, säger Gerteric Lindquist, och fortsätter:

”Vi har själva förvärvat ganska många företag som vi låter blomma, vi är mycket förtjusta i entreprenörskap och vi ser dagligen vad det har betytt för västvärlden. Kan man etablera det i Indien hjälper vi samtidigt kvinnor i deras frigörelse.”

Vilka är de viktigaste principerna i entreprenörskap för dig?

”Att man är uthållig. Man har en idé, testar den på någon och brinner av övertygelse ända in i mål tills bolaget finns där. Någon måste finnas där för att finansiera idén, men då är det också viktigt att man känner ansvar för att betala tillbaka med ränta. Då kombinerar man uppfinningsrikedomen med en ekonomisk realitet, det vill säga hur ska jag sälja mina mattor om jag har köpt en vävstol? Hinner jag det om jag själv ska sitta vid vävstolen eller ska jag anställa två personer? ALLA företag går igenom de faserna, både stora och små.”