Nextcell Pharma ökar förlusten

Rörelseintäkterna blev 0,9 miljoner kronor (0,8).

Kassa och bank uppgick till 151 miljoner kronor.

Nextcell fokuserar på att utveckla Protrans för behandling av diabetes typ-1 och har ”långt gångna” planer för en fas 3-studie (Protrans-3). Studien kommer att bli en multicenterstudie med sjukhus i ett flertal länder i EMA-regionen. Planen är att skicka in ansökan under 2021 och starta studien under första halvan av 2022, skriver vd Mathias Svahn i delårsrapporten.