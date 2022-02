Next Biometrics minskar resultatet

Kvartalets förlust skulle ha varit 8 miljoner norska kronor lägre justerat för en lagernedskrivning och kostnader för ett aktiesparprogram, uppger Next Biometrics.

Rörelseresultatet blev -18,0 miljoner norska kronor (-11,9) medan det justerade ebitda-resultat uppgick till -8,2 miljoner norska kronor (-7,9).

Omsättningen uppgick till 13,7 miljoner norska kronor (8,8), vilket motsvarar en ökning med 56 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2020.

Bokade order uppgick till 24 miljoner norska kronor under kvartalet, men av dessa har order motsvarande 10 miljoner norska kronor inte kunnat levererats, som en följd av fördröjningar i leveranskedjan, och därmed inte kunnat intäktsföras.

Next räknar med att marknaden för bolagets fingeravtryckssensorteknologi växer under 2022, och därefter. Under 2022 väntas orderingången på Next Notebook-sensorer överstiga ordernivån under 2021. Bolagets 24 design-win, som tagits från fjärde kvartalet 2019 till i december 2021, väntas bidra med framtida intäktstillväxt, uppger Next i rapporten.