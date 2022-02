Nexars nettoförlust ökade något

Kassaflödet under perioden uppgick till -0,3 miljoner kronor medan likvida medel vid perioden slut var 0,2 miljoner kronor.

Under året har Nexar genomfört sin första produktion av tv-formatet Football Dreamz i Benin. Detta sändes under december månad av det statliga nigerianska tv-nätverket NTA och mottagandet var enligt bolaget bra från tittare, varför det planeras för en reprissändning under våren. En summering kring utfallet ska presenteras under första kvartalet, enligt Nexar.