Nexam minskar förlusten

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0:04 kronor (-0:09).

Vad gäller utsikter noterar bolaget att tredje kvartalet brukar uppvisa något lägre volymer på grund av den då infallande semesterperioden i Europa.

"Många av våra kunder genomför planerade produktionsstopp för semestrar och underhåll under sommaren, varför även vi kommer att utföra nödvändiga underhålls- och ombyggnadsarbeten i produktionen under några veckor. Det säkerställer full produktionskapacitet under det kommande året. Ser man till försäljningen över en rullande tolv månaders period så förväntar vi oss dock en fortsatt tillväxt", säger vd Anders Spetz i rapporten.