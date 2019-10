Newton Nordic vinner anbud i Förenade Arabemiraten

Det framgår av ett pressmeddelande.

I början av året inleddes en upphandling från det statliga mediabolaget Abu Dhabi Media där Newton Nordic var en medverkande leverantör.

Bolaget meddelar nu att man mottagit ett så kallat LOA (”Letter of Award”). Newton Nordics vinnande anbud innefattar två kompletta vajerkamerasystem baserade på Newton S2 4K/Fiber och produkter från partnern Defy Products Inc. Processen kring avtalstecknande inleds under de kommande dagarna, heter det.