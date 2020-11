News55 ökade omsättningen något i tredje kvartalet

Innehåll från EPOS Annons

– Har du upplevt en dag fylld med avbrutna och ineffektiva samtal kan det kännas utmattande. Det beror på att hjärnan slösar bort onödig energi och kognitiv förmåga för att kunna fokusera på det relevanta och önskade ljudet, säger Jesper Kock, Vice President of Research and Development på EPOS.

Ställ om företaget mot en hybrid arbetsplats med EPOS ljudlösningar

I samma stund som jobben flyttade ut från kontorslandskapen och in i våra hem uppstod många nya problem och utmaningar – och buller är en växande smärtpunkt när arbetsplatsen blir hybrid. Vi utsätts för nya typer av bakgrundsljud och plötsliga avbrott som uppstår när vi samsas med andra familjemedlemmar på hemmakontoret. Dessutom har i princip all kontakt med kollegor och samarbetspartners förlagts till digitala rum som ställer ökade krav på utrustning och verktyg.

Dåligt ljud skapar mikrofrustrationer

Att ljudbortfall, bakgrundsbrus och teknikstrul under en videokonferens kan vara både störande och tidskrävande känner nog många igen sig i – och visste du att varje anställd förlorar nästan en halvtimme i veckan bara på dåligt ljud?

I en internationell undersökning genomförd av IPSOS på uppdrag av EPOS framgår dessutom sambandet mellan dåligt ljud och vårt välmående. Att utsättas för avbrott och brus under arbetsdagen skapar återkommande mikrofrustrationer som kan leda till trötthet och stress över tid.

Studien visar att hela 95 procent medger att deras koncentration och effektivitet på jobbet har påverkats på grund av dåligt ljud. Var tredje slutanvändare uppger också att de känt frustration och irritation över ljudproblem, och var fjärde att de har upplevt stress. Dessutom påverkar det vår självkänsla och 15 procent uppger också att dessa problem har känts pinsamma eller bidragit till sämre självförtroende.

Därför reagerar kroppen med stress

Att vi reagerar så omedelbart på ljud beror på att hörselsinnet är ett viktigt varningssystem. Det är direkt sammankopplat med kroppens stressreglerande system och kan utlösa en reaktion där stresshormon som kortisol eller adrenalin frigörs i kroppen.

Att minska och få bort ljudkällorna som aktiverar den här stressresponsen i kroppen blir därför en prioriterad fråga som sätter teknikutvecklingen i fokus.

– När denna ansträngning är konstant under en period av dagar, veckor och månader kan det ha en överraskande skadlig inverkan på ditt välbefinnande. Det är av dessa skäl viktigt att utnyttja en enhet som har en högtalare och mikrofon av hög kvalitet som är utformad för att hantera och avbryta störande ljud har blivit så viktig, säger Jesper Kock.

Omställningen ställer nya krav på företagen

Ljudproblematiken kan på sikt leda till mer än förlorad effektivitet och att hitta en balans mellan privat och arbete har aldrig varit så viktigt som nu.

– De senaste månaderna har det visat sig att bullriga miljöer som inte är avsedda för arbete skapar mer stressande situationer, särskilt i kombination med högre förväntningar. Med anställda som jobbar på distans och är uppkopplade till kollegor via flera enheter som mobiltelefoner, e-post och kommunikations- och samarbetsplattformar, har efterfrågan på att leverera resultat nästan omedelbart ökat, säger Sir Cary Cooper, Professor of Organizational Psychology and Health at Manchester Business School och fortsätter:

– Detta arbetssätt är dock inte hållbart och arbetsgivaren har en tydlig skyldighet att samarbeta med sina anställda för att hitta rätt lösningar för dem. Genom att arbeta tillsammans kan företag skapa de bästa lösningar som ökar teamets moral, skapar harmoni och optimerar arbetsproduktivitet och effektivitet.

Ställ om företaget mot en hybrid arbetsplats med EPOS ljudlösningar

TIPS: Så minskar du ljudstressen på jobbet

• Alltid uppkopplad och tillgänglig. När gränsen mellan arbete och privat suddas ut är det viktigt att bygga upp en positiv kultur inom företaget. Innan du bokar in ännu ett virtuellt möte eller videosamtal: ställ dig frågan om detta inte skulle kunna vara ett email i stället?

• Se upp för möteströttheten. Varje anställd förlorar i snitt en halvtimme i veckan av sin produktiva arbetstid på grund av teknikstrul. EPOS undersökning visar också att alla mikrofrustrationer som uppstår kan leda till både minskat välmående och dålig självkänsla. En viktig uppgift som företagsledare blir därför att hitta metoder för att minska de dagliga stressfaktorerna.

• Att jobba på distans betyder inte att vi inte kan jobba tillsammans och tekniska lösningar blir allt viktigare när en stor del av kommunikationen sker digitalt. Enligt studien är 79 procent av beslutsfattarna överens om att bra ljudutrustning som headset, hörlurar och högtalartelefoner kan minska problematiken både i och utanför samtalen. Ljudupplevelser och robusta ljudkommunikationsverktyg blir högsta prioritet för att säkerställa produktivitet och kontinuitet i arbetsflödet.