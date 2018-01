News55 ingår säljavtal med Leeads

Bolagen har under hösten arbetat tillsammans med att utveckla nya annonsformat och erbjudandet till annonsörer. Avtalet för 2018 innebär att Leeads kommer att vara exklusiv partner för News55:s försäljning av annonser på news55.se.

Samarbetet garanterar News55 en intäkt på 3,7 miljoner kronor under 2018, villkorat att News55 levererar trafiknivåer som ligger i linje med de nivåer som presterats under hösten 2017. Den garanterade annonsintäkten från Leeads gäller produkten news55.se och är större än den totala digitala intäkten för samma produkt under 2017. Till detta kommer digitala intäkter för News55:s egna försäljning och för produkten E55.

"Vi har lämnat en garanti till News55 men prognoserna pekar på att försäljningen överträffar denna nivå rejält", säger Leeads vd Oskar Sardi.