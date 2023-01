New York väntas öppna svagt uppåt

Med omkring 45 minuter kvar till öppning var terminen för Dow Jones industriindex oförändrad medan terminen för det bredare S&P 500 noterades 0,2 procent högre. Nasdaq 100-terminen var upp 0,4 procent.

Tisdagen bjöd på blandad handel när S&P 500 minskade 0,2 procent och Nasdaqs kompositindex steg 0,1 procent. Dow Jones industriindex backade 1,1 procent och tyngdes framförallt av Goldman Sachs som backade över 6 procent efter en resultatmiss.

Inför onsdagens öppning kom också en blandad amerikansk statistikskörd. Producentpriserna sjönk mer än väntat i december, men det gjorde också detaljhandeln.

Detaljhandelns försäljning i USA sjönk 1,1 procent i december, jämfört med månaden före. Analytiker hade bara räknat med att försäljningen skulle ha minskat 0,8 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Bland enskilda aktier gick Moderna starkt efter att läkemedelsbolaget uppgett att dess RSV-vaccin har 84 procents effektivitet när det gäller att förhindra sjukdom hos äldre vuxna. Aktien handlades upp 7 procent i förhandeln.

Banken PNC Financial tappade 5,8 procent efter att rapporten för det fjärde kvartalet missat analytikernas förväntningar.

Bättre gick det för nätmäklaren Interactive Brokers vars aktie steg 3,4 procent efter sin kvartalsrapport. Både omsättning och resultat per aktie kom in högre än analytikernas estimat.

Levi Strauss backade 1,5 procent efter att Bank of America sänkt sin rekommendation för aktien till neutral från köp. Banken ser en nedsida på 20 procent för resultatet per aktie under första halvåret och anser att det är osäkert om efterfrågan på jeans kommer att förbättras under andra halvåret.

Den svenska havredrycksproducenten Oatly, som är noterad i USA, steg 7,1 procent i förhandeln efter att analytiker vid Mizuho höjt sin rekommendation för aktien till köp från neutral med riktkursen 6:00 dollar.