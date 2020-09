New York Times: Trump har undvikit att betala skatt

Det avslöjade New York Times på söndagen, efter att ha kommit över presidentens deklarationer från de senaste 20 åren.

NEW YORK.

Donald Trump är den enda presidentkandidat i modern tid som inte offentliggjort sina deklarationer. Inte heller som president har han varit lika transparent som sina föregångare när det gäller inkomster och skatteinbetalningar. Tvärtom har han kämpat emot både domstolar och kongressen som försökt att få fram deklarationerna.

Elaka tungor har hävdat att den tidigare fastighetsmagnaten måste ha något att dölja.

De tycks ha haft rätt.

För Donald Trump betalade endast 750 dollar i inkomstskatt per år under 2016 respektive 2017, motsvarande 6750 kronor. Innan dess betalade han ingen inkomstskatt alls under tio av de senaste 15 åren, på grund av de stora förluster som hans bolag gjorde.

Uppgifterna publicerades i en omfattande artikel i New York Times på söndagskvällen, efter att tidningen fått tillgång till Donald Trumps deklarationer under mer än 20 år.

Det är ingen smickrande bild som målas upp i artikeln, varken av presidenten, som framställs som skattesmitare, eller av hans fastighetsimperium, som gått allt sämre under åren. Enbart hans golfbanor har exempelvis gått med 315,6 miljoner dollar i förlust sedan år 2000, motsvarande 2,84 miljarder kronor.

Uppgifterna går stick i stäv med Donald Trumps image som framgångsrik affärsman. En majoritet av amerikanerna har över tid haft större förtroende för hans förmåga att sköta landets ekonomi än de har haft för Joe Biden, enligt opinionsmätningarna.

Nu framkommer alltså en annan bild, bara fem veckor innan valet.

President Donald Trump svarade omedelbart och ursinnigt på publiceringen. På en presskonferens på söndagen förnekade han uppgifterna om hans skatteinbetalningar och anklagade New York Times för att rapportera falska nyheter, ”fake news”.

”Jag betalade mycket, och jag betalade mycket inkomstskatt till delstaten New York”, sa han.

Frågan om skatteinbetalningar är dessutom extra känslig för en politiker som konsekvent hävdat att han står på ”den amerikanska arbetarens” sida. Exempelvis var det ett av Donald Trumps huvudargument för att riva upp Nafta-avtalet med Kanada och Mexiko och för att gå till handelskrig med Kina.

Han fortsätter också hävda att Skatteverket hindrar honom från att offentliggöra sina deklarationer, på grund av revision. På presskonferensen på söndagen sa han att myndigheten behandlar honom ”väldigt, väldigt dåligt”, och har hållit på med sin revision under lång tid. Men så fort myndigheten är klar kommer han ”stolt att visa sina deklarationer”.

Hans motståndare, Joe Biden, väntas använda de nya uppgifterna redan i tisdagens premiärdebatt.

”Det är ett tecken på president Trumps förakt för USA:s arbetande familjer att han under flera år har utnyttjat skattesystemet samtidigt som han genomförde Republikanernas skattereform som gynnat de rikaste”, skrev Demokraternas talman, Nancy Pelosi, i ett uttalande på söndagskvällen.

New York Times har utlovat fler artiklar i ämnet under kommande veckor.