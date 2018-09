New York-börserna: Vändning uppåt väntas under måndagen

Förra veckan avslutades med nedgångar på USA-börserna efter Trumps utspel om att administrationen är beredd att införa ytterligare tullar. Indexen backade 0,2-0,3 procent på fredagen. Oron spred sig till Asien, där börserna i Kina och Hongkong sjönk under måndagen.

Vid 15-tiden hade terminen för Dow Jones industriindex stigit 0,3 procent och terminerna för S&P 500 hade gått upp 0,4 procent medan teknikorienterade Nasdaq låg på plus 0,5 procent.

Under helgen uppmanade också Donald Trump, via olika tweets, jättarna Apple och Ford att ta hem produktion till USA. Trumps utspel satte press på asiatiska teknikaktier.

I måndagens förhandel med amerikanska aktier gick Apple upp 0,3 procent. Teknikjätten uppgav att de föreslagna Kinatullarna kommer att leda till högre priser för bolagets produkter, som Apple Watch och Airpod-hörlurar.

På onsdag håller också Apple sitt lanseringsevent, där förhandstipsen gör gällande att tre nya Iphone-versioner kommer att visas upp.

Berg-och-dalbanan i Tesla-aktien fortsatte. På måndagen handlades elbilsaktien upp 3,2 procent i förhandeln, efter att vd Elon Musk gått ut med ledningsförändringar sent på fredagen. Åtgärden kom efter att aktien rasat under fredagens handel sedan flera chefer lämnat bolaget och tv-sändningen där Elon Musk rökt marijuana under en intervju spreds globalt.