New York-börserna: Tesla orkade inte hela vägen i mål

Vid stängning var Dow Jones industriindex upp 0,1 procent till nivån 24.277. Det bredare S&P500 steg 0,3 procent till 2.727 medan det teknikorienterade Nasdaq avancerade 0,8 procent till 7.507.

Sektorvis stärktes it-bolag 1,0 procent medan energi tappade 1,6 procent.

På bolagsfronten klättrade elbilstillverkaren Tesla knappt 4 procent i den tidiga handeln men glädjen blev kortvarig då aktien stängde på minus 2,3 procent. Strax före stängning bekräftades att chefsingenjören Doug Field lämnar bolaget. Den initiala uppgången skedde sedan bolaget presenterat att produktionen ökade 55 procent från det första kvartalet, mätt i antal enheter, till drygt 53.000 fordon under det andra kvartalet. Under det gångna kvartalets sista sju dagar var produktionen drygt 5.000 Model 3-enheter samt knappa 2.000 enheter av de två övriga modellerna. Bolaget siktar på att kunna öka produktionen av 3-modellen till 6.000 enheter per vecka sent under augusti månad.