New York-börserna: IBM och Kraft Heinz klättrade uppåt

På bolagsfronten ökade IT-bolaget IBM 3,3 procent, vilket var bolagets största stigning under en dag sedan årsskiftet.

Spelbolaget Take-Two Interactive handlades upp 9,0 procent efter att ha rapporterat ökade intäkter.

Cybersäkerhetsbolaget Symantec däremot föll 7,8 procent, sedan bolagets rapport visade ett resultat per aktie på 0:35 dollar i det andra kvartalet, vilket var lägre än prognosen på 0:37 dollar.

Lågprisvaruhuskedjan Walmart har beslutat att börja sälja kaffe av hög kvalité under namnet Mash-Up Coffee, för att motverka konkurrenten Amazon som nyligen börjat sälja ekologiskt kaffe via sitt dotterbolag Whole Foods Market, skrev Bloomberg News. Walmart steg 0,9 procent.