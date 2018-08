New York-börserna: Fortsatt börsuppgång väntas

Bland enskilda aktier i den amerikanska förhandeln backade Tesla med drygt 2 procent. Elbilstillverkaren kommer att förbli ett börsnoterat bolag, enligt vad vd och storägare Elon Musk uppgav sent på fredagen. Beskedet kom mindre än tre veckor efter att Elon Musk twittrat att han funderade på att privatisera Tesla.

Morgan Stanleys analytiker föredrar AK Steel framför US Steel vilket materialiserade sig i höjd rekommendation för AK Steel (till övervikt) och sänkt för branschkollegan US Steel (till undervikt). AK Steel steg runt 2 procent och US Steel backade ungefär lika mycket i förhandeln.

Måndagens amerikanska statistikagendan är tunn. Klockan 16.30 publiceras Dallas Fed index. Senare i veckan kommer bland annat hushållens konfidensindikator och reviderad BNP från USA.

”Den kommande veckan är den näst största semesterveckan efter julen i New York-området, så vi räknar med överlag lugna marknader”, sade Rick Bensignor, vd för Bensignor Strategies, till Marketswatch.com. Han pekade dock på att den positiva stämningen kan innebära kursuppgångar när månaden går mot sitt slut på fredag.