New York-börser: Tesla gasar efter ledningsförändringar

Bland enskilda bolag har Apple och Ford hamnat i fokus då president Donald Trump, via olika tweets, har uppmanat jättarna att ta hem produktion till USA. Apple uppgav att de föreslagna Kinatullarna kommer att leda till högre priser för bolagets produkter, som Apple Watch och Airpod-hörlurar. Aktien backade 1,6 procent.

Ford meddelade på söndagen att det inte finns planer på att flytta produktionen av den kinesbyggda modellen Focus Active till USA, enligt New York Times. Aktien steg drygt 2 procent.

Tesla-aktien handlades upp 3,4 procent efter att vd Elon Musk gått ut med ledningsförändringar sent på fredagen. Åtgärden kom efter att aktien rasat under fredagens handel sedan flera chefer lämnat bolaget och tv-sändningen där Elon Musk rökt marijuana under en intervju spreds globalt.

Alibaba var ned 2,5 procent. Den kinesiska teknikmiljardären Jack Ma har meddelat att han kommer att avgå som vd och ordförande nästa år. Han har utsett Daniel Zhang till efterträdare.