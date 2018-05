New York-börser: Stryk för varuhuskedjor

Den amerikanska varuhuskedjan Kohls kom med en kvartalsrapport som visade ett bättre resultat än väntat och höjd prognos. Aktien steg kraftig under förhandeln men backade under dagen för att stänga ned 7,4 procent. Enligt ett uttalande från bolaget bedömer Kohl att försäljningen kommer att bli något svagare under nuvarande kvartal. Även sektorskollegan Macy's hamnade bland förlorarna under tisdagen med en nedgång på 4,3 procent.