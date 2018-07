New York-börser: Starbucks lyfter

Vid 16.30-tiden hade Dow Jones industriindex stigit 1,0 procent till nivån 24.693. Det bredare S&P500 hade samtidigt stigit 0,5 procent till 2.774 och det teknikorienterade Nasdaq hade stärkts 0,3 procent till 7.709.

Dollarn försvagades mot nästan alla de större valutorna, vilket ledde till att aktier relaterade till råvaror och tillväxtmarknader gynnades.

Finanssektorn fanns också bland vinnarna i den tidiga handeln. JP Morgan Chase handlades upp 2,4 procent och Bank of America stärktes 2,3 procent. Mot slutet av veckan drar den amerikanska rapportsäsongen i gång på allvar, med rapporter under fredagen från just finansjättar som JP Morgan Chase, Citigroup och Wells Fargo.

På handelskrigsfronten har kinesiska tullmyndigheter släppt igenom en del amerikanska varor som blev låsta i väntan på tydligare direktiv under fredagen men med höjda tullavgifter. Kina har gradvis börjat införa nya eller justerade tullar på amerikanska varor.