New York-börser: Nedåt på oro för Rysslandsutredning

Även om S&P 500 återhämtade sig från de lägsta nivåerna under handelssessionen avslutade storbolagsindexet dagen ner 0,35 procent på nivån 2.919. Dow Jones backade 0,68 procent. Nasdaqs kompositindex lyckades dock stängda upp knappa 0,1 procent.

New York-börsen öppnade handelsveckan i moll efter att handelssamtalen mellan Kina och USA ställts in samtidigt som den senaste rundan amerikanska importtullar på kinesiska varor implementerats.

Oljepriset gick desto starkare. Efter att ha dragit upp de europeiska oljebolagen under dagen nådde Brentoljan 81 dollar per fat för första gången på drygt fyra år innan den stängde på 81,41 dollar per fat, upp 3,48 procent för dagen.