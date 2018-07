New York-börser: Google-bolaget faller i förhandeln

USA:s centralbanksordförande Jerome Powell har ytterligare ett tillfälle där han ska tala inför kongressen under onsdagen. Under tisdagen talade han inför kongressen där han lugnade marknaden med att det går att sänka takten på ränteökningar vid behov.

EU har under onsdagen beslutat att bötfälla Google med 4,3 miljarder euro. Ett nytt rekord för böter enligt straffskalan för EU:s kartellagstiftning, skriver Bloomberg News.

Google-ägaren Alphabet föll i förhandeln.

Investmentbanken Morgan Stanley rapporterade att intäkter inom segmentet Investment Managment ökat med 4 procent under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol. Morgan Stanleys nettoresultat steg även till 2,3 miljarder dollar, eller 1:30 dollar per aktie. Jämfört med 1,6 miljarder dollar eller 0:87 cent per aktie under motsvarande period i fjol. Aktien var upp cirka 3 procent i förhandeln.