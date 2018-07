New York-börser: Full fart för bankerna

USA:s näst-största långivare Bank of America har rapporterat ett bättre resultat än väntat, bland annat hjälpt av lägre kostnader. Aktien steg 2,3 procent. Även bankerna Citigroup och Wells Fargo, som båda rapporterade i fredags, steg på måndagen med drygt 2 procent vardera.

Amazon uppges överväga att ge sig in på marknaden för nätverksväxlar för datacenter, enligt uppgifter i The Information under fredagen. Amazon räknar med att lansera växlarna inom 18 månader till ett 70-80 procent lägre pris än vad Ciscos motsvarande utrustning kostar, enligt sajten. Amazon steg 0,9 procent på måndagen. Cisco rekylerade upp 2,0 procent på måndagen efter en tydlig nedgång i fredags.