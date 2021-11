New Wave-topp har sålt aktier för 3,5 miljoner kronor

Jens Petersson, segmentschef för affärsomådet Sport & Fritid inom profilklädesbolaget New Wave, sålde totalt 20.414 B-aktier i New Wave i tre transaktioner i fredags. Transaktionerna skedde till priser mellan 173 och 175 kronor per aktie och var sammantaget värda cirka 3,5 miljoner kronor.