New Nordic Healthbrands vd besviken

" Våra kostnader är under kontroll men de har stigit mer än ökningen av vår försäljning. Detta gäller både personalkostnader och marknadsföringskostnader. Under andra halvåret kommer vi att ha ökad fokus på att förbättra vår vinst jämfört med årets första halvår. Vi förväntar oss att de åtgärder vi har gjort under första halvåret kommer att gynna oss under andra halvåret", skriver Karl Kristian Bergman Jensen.