New Nordic Healthbrands förbättrar resultatet

Det First North-listade New Nordic Healthbrands (NNH) nettoomsättning steg 40,9 procent i lokal valuta till 141 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (105).

Det framgår av hälsokostbolagets delårsrapport.

Bruttomarginalen steg till 68,8 procent (68,5) och rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) ökade till 11,2 miljoner kronor (4,8) för det andra kvartalet.

Periodens resultat hamnade på 1:41 miljoner kronor (0,53).

Efterfrågan på bolagets produkter har under året varit hög, skriver vd Karl Kristian Bergman Jensen i rapporten.

”Försäljningstillväxten accelererade under årets första halva och överskred våra förväntningar. Vidare sågs en tillväxt i samtliga geografiska områden, drivet av en ökad marknadsföring med fokus på så kallade best-sellers”, uppger han.

Första halvåret har dock varit en utmaning på grund av covid-19-restriktioner, speciellt i Storbritannien. NNH förväntar sig att försäljningen ökar här i samband med återöppningen och normaliseringen av marknaden.

”Vårt fortsatta arbete i 2021 kommer var att exekvera effektivt och fokusera på att skapa större produkter och större marknader, inte minst genom att fortsätta etablera Hair Volume som ett globalt varumärke”, skriver han.

New Nordic Healthcare förbereder sig för att flytta sina aktier från First North till Nasdaq Stockholms huvudlista under 2022.