Samåkning – och nu också bildelning. Trollhätte-startupen Ezeride får en ny sträng på sin lyra när Nevs går in som delägare. Som en del i affären tar Ezeride över biltillverkarens bildelningstjänst.

Ezeride med vd John Olausson får in biltillverkaren NEVS som delägare i bolaget.

”Det här är guld värt. Det är jätteviktigt för våran framtid att etablera hos med rätt partners. Och extra kul att det är ´storebror i stan´ som kommer in i bolaget” , säger Ezerides vd:n John Olausson till Dagens industri.

Både Ezeride och Nevs har sina säten i den västgötska staden. Ezeride har fått upp farten rejält i höst- och vinter. I november kom bilkedjan Mekonomen in som delägare. Och strax därefter fann de båda trollhätte-företagen varandra.

Ezerides ursprungliga affärsidé var att få fler att samåka till sina jobb, och via sin app göra det så enkelt som möjligt för företag att erbjuda sina anställda det alternativet. Den idéen lever kvar. Men när bolaget nu tar över och fortsätter att driva Nevs bildelningstjänst Nevs Share så uppstår det plötsligt nya möjligheter.

”Jag har tittat på bildelning sen tidigare. Men samåkning var vägen in på marknaden. Där var tröskeln tillräckligt låg för att etablera sig utan att behöva lägga ner miljoner på en så stor tjänst som bildelning”, säger Olausson.

Och med Nevs Share får Ezeride en bildelningstjänst som testats i flera piloter i både Stockholm och Trollhättan.

”Vi tjänar minst två år på detta. Nu får vi chansen att komma ut fort”, säger Olausson.

Strategin framåt är att dels vända sig till fastighetsbolag som sitter med stora bilparker, där det finns hyresgäster som ibland kan behöva bil, men själva inte äger en. Här, menar Ezeride, kan bolagen dela sina bilar med hyresgästerna på kvällar och helger.

Ezeride vänder sig också mot företag med stora bilparker. Kan denna delas med finns mindre företagare som kanske inte har behov av eller råd med en leasingbil?

”I Trollhättan där vi sitter finns det kanske tio stora bolag och kanske 70 mindre som ligger i närområdet. De stora bolagen har ett stort antal bilar som står stilla merparten av dagarna”, säger Olausson.

På sikt kan det också bli aktuellt att etablera bilpooler med Nevs egna bilar, men i nuläget är fokus på att nyttja befintliga fordon som redan finns.

”Gör vi en bilpool nånstans så gör vi det med äldre bilar. Målet är att det ska vara elektriska”, säger Olausson.

Varken Nevs eller Ezeride vill avslöja hur stora pengar Nevs gått in med i bolaget, men det handlar, enligt Olausson, om en minoritetspost. Under första eller andra kvartalet nästa år planerar Ezeride att ta in nya pengar i en så kallad a-runda.

”Vi har tillräckligt med pengar så vi kan vänta ut coronan. Det kan vara svårt att etablera tjänsterna just nu, men marknaden är intresserad så vi kommer få nedförsbacke när restriktionerna lättar.”