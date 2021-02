Nettoresultatet sjönk för Image Systems

Intäkterna minskade till 39,8 miljoner kronor (54,9).

Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar, ebitda, sjönk till -3,9 miljoner kronor (2,6).

Orderingången föll till 37,7 miljoner (70,3) medan bruttomarginalen steg till 64 procent (58).

Ingen utdelning föreslås för 2020.

”Koncernens försäljning och resultat påverkas starkt under sista kvartalet av den låga orderingången under tidigare kvartal. Corona-epidemin har framförallt påverkat affärsområdet Remasawco negativt och tagit sig uttryck i en avvaktande investeringsvilja under året hos sågverken”, skriver Image Systems IS 0% Dagens utveckling vd Johan Friberg.

Sågverksbranschen har dock under året producerat med god lönsamhet och det underliggande investeringsbehovet och marknadsförutsättningarna kvarstår, uppger Image Systems-chefen. Affärsområdet bedömer att marknadsandelarna i Norden har förbättrats trots det svaga året.

”Vi ser en tydlig positiv trendförändring i beteendet hos våra kunder avseende investeringsviljan. Marknadsförutsättningarna är fortsatt osäkra men givet den kostnadsbas affärsområdet nu har bedöms affärsområdet lönsamt i enlighet med koncernens krav på samma omsättningsnivåer som 2020”, skriver Johan Friberg angående Remasawco.

Även affärsområdet Motion Analysis är påverkade av corona-pandemin, men lyckas ändå leverera en marginal före avskrivningar om närmare 40 procent på helåret, framhåller Johan Friberg.

”Under den senare delen av 2020 har Motion Analysis ökat kostnadsbasen något i och med satsningen på ett utvecklingscenter i Israel. Detta förväntas ge positiv effekt på försäljningen 2022”, skriver han.

Affärsområdet kommer under 2021 att successivt omvandla en stor del av sin nyförsäljning till prenumerationsbaserade licenser.

”Detta kan påverka intäkterna något negativt till en början. Vi bedömer dock att lönsamheten i bolaget är så pass god samt att marknadsförutsättningarna är gynnsamma för införandet under 2021”, skriver Image Systems-chefen.