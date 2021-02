Netmore Group ökade omsättningen

First North-listade Netmore, en kommunikationsoperatör med fokus på IoT, redovisar en nettoomsättning om 8,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020, en ökning från 5,2 miljoner motsvarande period i fjol.

Totala intäkter i koncernen uppgick till 13,9 miljoner kronor (7,6).

Ebitda-resultatet blev -14,7 miljoner kronor (-7,4) och periodens resultat blev -20,3 miljoner kronor (-10,1).

Sekventiellt ökade Netmore Groups återkommande intäkter med 5 procent mellan det tredje och fjärde kvartalet 2020 för att svara för 75 procent av nettoomsättningen under det fjärde kvartalet, heter det i rapporten.

”Den underliggande tillväxten inom Netmores samtliga fokusområden fortsätter i en mycket hög takt sett både ur ett globalt samt nationellt perspektiv. Fastighetsdigitaliseringen accelererar, den internationella etableringen av 5G tar stora kliv, och ett allt större antal branscher och företag inser behovet, och ser möjligheterna med att digitalisera, effektivisera och framtidssäkra sin verksamhet med IoT som verktyg”, skriver vd Ove Anebygd i rapporten.

Netmore har under hösten via en rad aktiviteter, bland annat via strategiska samarbeten samt säkrad finansiering och förvärv, lagt grunden för att påskynda utbyggnaden av ett rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN-teknologi.

”Målet är att under 2021 nå en täckning om 80 procent av landets befolkning, vilket ska jämföras med drygt 40 procent vid slutet av 2020”, skriver Ove Anebygd.