Netmore Group gör företrädesemission på 43,1 miljoner

Företagstandvård för endast 699 kronor om året per anställd. Läs mer här.

Alla som har haft problem med sina tänder vet att hela kroppen påverkas. Att jobba förebyggande när det kommer till tandhälsa gör att många slipper besvär helt och hållet.

– Personer mellan 35 och 49 år gör färre rutinundersökningar hos tandläkaren, men fler akutbesök. Dålig munhälsa kan i vissa fall resultera i sjukskrivning, smärta – och sämre prestation på jobbet, säger Hadi Ahmad, medgrundare samt tandläkare och kliniskt ansvarig på Dentme.

Han förklarar att genom en årlig undersökningen kan man fånga upp och åtgärda begynnande skador, förebygga smärta, onödiga tandläkarkostnader och frånvaro från arbetet.

– Dentme är en digital plattform som kopplar ihop patienter och tandläkaren via mobilen. Förutom privatpersoner ger vi företag möjligheten att erbjuda tjänsten till sina anställda, säger Hadi Ahmad.

Förutom appen ingår en årlig undersökning på fysisk klinik för de anställda. David Kruse, medgrundare och vd, fortsätter:

– Tandläkarrädsla har blivit ett folkhälsoproblem. Vi tror att videosamtal via appen med en legitimerad tandläkare utan att behöva besöka en klinik kan vara ett första steg i riktningen mot en bättre tandhälsa, säger han.

Hadi Ahmad berättar att du kan använda appen i princip dygnet runt för att få rådgivning och hjälp vid akuta besvär. Dina barn kan också använda tjänsten.

– Din arbetsgivare kan även lägga till din partner i avtalet. Det är en liten kostnad för dem, men en stor vinst för dig och din familj, säger han.

Om du har mindre besvär brukar det gå att lösa direkt via samtalet. Om tandläkaren bedömer att du behöver vidare behandling bokar de in ett besök hos en av Dentmes utvalda partnerkliniker.

– För oss känns det självklart att du ska kunna möta tandläkare digitalt på samma sätt som i andra branscher och samhället i stort. De som använder sig av liknande digitala tjänster kommer att känna sig trygga med Dentme, säger David Kruse.

Vill du veta mer? Här kan du läsa mer om Dentmes företagstandvård.

Om Dentme

Dentme är en app där du kan prata direkt med legitimerad tandvårdspersonal via mobil eller surfplattan på en plats och tid som passar dig. En konsultation via Dentme är en snabb och enkel väg att få tips och vägledning till en friskare mun. Dentme erbjuder professionell rådgivning under flertalet av dygnets timmar. De har lång erfarenhet av att ge god tandvård och hjälper dig med tandvårdsrädsla att känna dig trygg utan långa väntetider och stereotypa behandlingsrum.