Netflix släpper sin nya prenumerationsmodell – med reklam

Med över 220 miljoner betalande användare i över 190 länder runt om i världen är amerikanska Netflix en gigant bland strömningstjänsterna av filmer och tv-serier. Och länge pekade pilarna bara uppåt. Men det senaste året har plötsligt bjudit ett trendbrott och stora motgångar. För första gången på över ett decennium började Netflix tappa kunder och aktien har rasat.

I ett försök att vända trenden meddelade Netflix tidigare i år att det för första gången var öppet för reklaminslag. Planerna har fått stor uppmärksamhet och på torsdagen lanserades den nya modellen för första gången i USA. Den heter ”Basic with Ads” och är med en månadsavgift på 6,99 dollar billigare än bland annat den vanliga reklambaserade bastjänsten som kostar 9,99 dollar, enligt CNN.

Det nya billigare abonnemanget kommer i snitt att ha reklaminslag under fyra-fem minuter per timme, med inslag på 15-30 sekunder som visas både mellan och under filmer och tv-serier. Den nya tjänsten uppges vara på väg att lanseras med olika priser i en rad andra länder. Sverige, där Netflix är störst av strömningstjänsterna, nämns dock inte.

Och även om nuvarande prenumerationer och kunder enligt Netflix inte kommer att påverkas, så är den nya lanseringen, som sker efter att bolaget länge haft en strategi att inte visa reklam, ett av de mest betydelsefulla ögonblicken i företagets 25-åriga historia, enligt CNN.

Den nya prenumerationsmodellen uppges enligt Netflix ha fått ett extremt positivt mottagande bland annonsörer.

Och Netflixaktien har den senaste månaden vänt uppåt. Något som delvis beror på den nya prenumerationsmodellen som marknaden uppskattat, enligt Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Men att filmer och tv-serier som visas på Netflix ska avbrytas av reklam har också fått producenter och andra som skapar innehåll att uttrycka missnöje, enligt amerikanska CNBC.

Netflix aktiekurs har de senaste tolv månaderna rasat med nästan 60 procent. Men för långsiktiga aktieägare har det ändå varit en lysande resa. På tio år har Netflix ökat i värde med över 2 000 procent.