Netents vd: ”Känslan är att vi har gjort en dålig första halvlek”

När Therese Hillman rekryterades till Netent som finanschef hösten 2016 hade bolaget vind i seglen. Tillväxten var över 25 procent och aktien slog kursrekord. Men sedan dess har lyckan vänt för utvecklaren av spel för onlinecasino, och när förre vd:n Per Eriksson fick gå i våras, fick Therese Hillman, först som tillförordnad och från maj i år som ordinarie vd, uppdraget att vända utvecklingen.

“Lite skämtsamt brukar jag säga att när jag kom in hade vi 23 procents tillväxt och den dagen jag blev vd hade vi negativ tillväxt. Men jag ser potentialen i bolaget”, säger Therese Hillman i Di:s ledarskapspodd Förnuft & Känsla.

Under 2018 har kursen för börsbolaget, som i dag värderas till 8,9 miljarder kronor, gått ner med över 30 procent. En av anledningarna är tillväxttakten som saktat in till omkring 11 procent, där en förändrad spelmarknad med betydligt större konkurrens, har spelat in.

“Vi vet vad vi har gjort, vad vi kan och vilka tillgångar vi har. Nu fokuserar vi på hur vi kan förändra oss för att komma tillbaka”, säger hon och lånar, som tidigare landslagsspelare i handboll, en referens från sportens värld:

“Känslan är att vi har gjort en dålig halvlek, men nu går vi ut och visar dem.”

Under den första tiden som vd har Therese Hillman därför lagt energi på att se över organisationen för att öka snabbheten och effektiviteten i bolaget.

“Ett problem jag sett är att vår arkitektur är byggd för ett bolag med färre spel på färre marknader. Så när det har rullat på i 180 har allting inte riktigt hängt med.”