Net Insight ökar omsättningen

Resultatet per aktie uppgick till 0:01 kronor (-0:02).

Nettoomsättningen uppgick till 108 miljoner kronor (90,6).

”Året präglades av en positiv tillväxttrend som fortsatte in i det fjärde kvartalet där intäkterna var 19 procent högre än motsvarande period föregående år. Det är en effekt av de strategiska åtgärder vi gjort och som har lett till en stark försäljning i Europa samt en första leverans av synkprodukter till Türk Telekom, inom ramen för det avtal vi tecknade i slutet av 2021”, skriver bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet blev 3,3 miljoner kronor (-14,4) och rörelsemarginalen var 3,0 procent (-15,9). Exklusive valutakursdifferenser om -1,6 miljoner (-18,0) uppgick rörelseresultatet till 4,9 miljoner kronor (3,5).

Komponentbristen fortsätter att skapa osäkerhet, skriver bolaget.

”Medan det tidigare bara har påverkat våra kundleveranser marginellt så har vi under Q4 sett en större påverkan. Vi förväntar oss en ökad osäkerhet under första halvåret 2022. Vi ser en fortsatt tendens till prisökning inom vissa komponentkategorier under 2022 och gör prisjusteringar från 1 februari för att kompensera för dessa”, framhåller vd Crister Fritzson i rapporten.