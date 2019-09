Nedlagd gruva på Åland ska bli kraftverk

Genom att vattenfylla nedlagda gruvor vill svenska Pumped Hydro Storage skapa underjordiska pumpkraftverk. Nu har bolaget tecknat ett avtal om att skapa en pilotanläggning i en gammal järnmalmsgruva 250 meter under jord på Åland.

Om myndigheterna ger sitt godkännande är tanken att släppa in vatten från Östersjön till gruvschaktet genom turbiner för att generera el, innan vattnet pumpas tillbaka till Östersjön för att sedan kunna genomföra proceduren på nytt.

”I dag kan en nedlagd gruva vara till belastning för samhället, men genom den här tekniken gör vi den till någonting som vi kan dra nytta av”, säger Otto Werneskog, vd för Pumped Hydro Storage.

Under september och oktober genomför bolaget en aktieemission med målet att ta in 10 miljoner kronor, och man har tidigare tagit in runt hälften av det i en första emission. Fram till projektkostnaden på Åland, som beräknas ligga kring 50 miljoner kronor, är det dock en bit kvar. Tanken är att innovationspengar och andra bidrag ska medverka till det, men en börsnotering ligger också i korten för bolaget.

”Piloten måste få bevisa sig innan det kan bli intressant med en börsnotering som finansieringsalternativ”, säger Otto Werneskog.

Globalt sett är pumpkraft den klart vanligaste energilagringen, men i Sverige har tekniken varit olönsam. Det har funnits runt en handfull pumpkraftverk i Sverige i anslutning till vattenkraftverk, men flera har varit tvungna att lägga ner.