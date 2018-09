Nederländsk överdomstol fastslår böter för Cherry-bolag

Den nederländska överdomstolen för administrativa ärenden, The Council of State, fastställer de böter som landets spelmyndighet, KSA, tidigare delat ut till Onisac och Mansion Online Casino på 150.000 euro 2013 samt till Co Gaming, tidigare Comeon Europe, på 180.000 euro under 2014.

Det skriver den nederländska spelsajten gaminginholland.com på onsdagen.