Nedåt på Wall Street – Meta lyfte och Rivian föll

Efter att ha handlats i både positiv och negativ riktning under handelsdagen stänger Wall Street på minus. S&P 500 summerar en nedgång på 0,1 procent, tekniktunga Nasdaq kompositindex backade 0,1 procent och Dow Jones industriindex föll 0,5 procent.

Detta efter branta kursfall under gårdagen då bland annat Nasdaq kompositindex sjönk 3,3 procent. Fallet under gårdagens handel tog fart efter att USA:s Federal Reserve publicerat mötesanteckningarna från det senaste sammanträdet. I mötesprotokollet framgick det att Fed-ledamöterna var fortsatt oroliga över den höga inflationen och flaggade för tidiga räntehöjningar. Börsoron i USA spred sig sedan till Asien och Europa under torsdagen.

Bland förlorarna syntes bland annat elbilstillverkaren Rivian, som tappade 3,0 procent. Amazon, som backar Rivian, tillkännagav ett avtal med Fiat-Chrysler- och Peugeot-ägaren Stellantis på onsdagen. Avtalet skapar potentiellt ett ytterligare säljtryck på Rivian, enligt CNBC. Sektorkollegan Tesla backade också, och avslutade handeln på minus 2,2 procent.

På vinnarsidan återfinns Facebooks ägarbolag Meta, som steg 2,6 procent i torsdagshandeln, efter att ha tappat 4,4 procent under onsdagen. Betaljätten Paypal placerade sig också bland vinnarna med en uppgång på 2,7 procent.

Bland övriga amerikanska teknikjättarna, som straffades hårt på börsen under gårdagen, backade Microsoft med 0,8 procent, Netflix tappade 2,5 procent och Apple sjönk 1,7 procent.

Flera kinesiska bolag gick starkt i torsdagshandeln. Alibaba, JD.com, Baidu och Pinduoduo lyfte mellan 4,5 och 7,4 procent.

Rymdturismbolaget Virgin Galactic, som är grundat av miljardären Richard Branson, såg kursen falla till nivåer under introduktionspriset från 2019 på 11,75 dollar under handelsdagen. Aktien återhämtade sig något men stängde på minus 2,2 procent till kursen 11,78 dollar, strax över introduktionspriset.

Apotekskedjan Walgreens föll efter bolaget släppt sina kvartalssiffror inför börsöppning. Aktien tappade 2,9 procent, trots att bolaget rapporterat högre intäkter och vinst än väntat för det gånga kvartalet.