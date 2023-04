Nedåt på Wall Street – frackingjätte rusar

Efter ett par minuters handel var S&P 500 ned 0,7 procent medan Dow Jones backar 0,4 procent och tekniktunga Nasdaq sjunker 1,1 procent.

På fredagen stod det klart att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn ökade med 236.000 personer i mars vilket var i linje med väntade 233.000 enligt Bloombergs sammanställning. Samtidigt sjönk arbetslösheten till 3,5 procent medan de genomsnittliga timlönerna lyfte 4,2 procent.

”Det var en ganska blandad rapport men som fortfarande ger stöd för Federal Reserve att höja räntan med 25 punkter i maj”, sa Jon Arnell, investeringschef på Max Matthiessen, till Di efter att siffrorna publicerats.

Enligt Wall Street Journal visar terminsprissättningen på måndagen att investerarna ser omkring 69 procents chans för att den amerikanska centralbanken Fed höjer styrräntan med 0,25 procentenheter nästa månad. För en vecka sedan låg den siffran på 57 procent.

Den amerikanska tidningen rapporterade i slutet av förra veckan att oljebjässen Exxon Mobil har fört preliminära samtal med Pioneer Natural Resources kring ett potentiellt bud. Om en affär blir av lär den enligt källorna inte vara i hamn förens senare i år eller nästa år. Pioneer rusar 7,5 procent i den inledande handeln medan Exxon stiger marginellt.

Chiptillverkaren Micron rusar 5,6 procent efter att konkurrenten Samsung Electronics i fredags meddelat att de drar i handbromsen och minskar produktionen av minneschip.

Dagligvarujätten Walmart drar bank- och finanskoncernen Capital One inför rätta för att avsluta bolagens partnerskap inom kreditkort. Enligt bolaget har Capital Ones kundtjänst inte hållit en tillräckligt hög nivå. Capital One tappar 2,3 procent medan Walmart backar 0,2 procent.

Den amerikanska banken First Republic, där pensionsbolaget Alecta var storägare innan man dumpade sina aktier i mitten av mars, ställer in utdelningen på sina preferensaktier. Banken har sedan tidigare ställt in utdelningen på sina stamaktier. Aktien tappar 1,9 procent i måndagens inledande handel.

Förvaringsbolaget Tupperware har anlitat finansiella rådgivare för att förbättra sin ”kapitalstruktur och likviditetsposition”. Aktien rasar omkring 40 procent på måndagen.