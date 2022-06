Nedåt på börserna i Norden – oljebolag agerade sänke på Oslobörsen

Heminredningshandeln fick ett rejält uppsving under pandemin när konsumenterna la allt mer pengar på att inreda sina hem. Men under inledningen av året har segmentet fått ett ordentligt bakslag. Bygg- och heminredningskoncernen BHG:s aktie har fallit med över 60 procent hittills i år. Posterbolaget Desenio, som visserligen har haft det kämpigt under en längre tid, är ned omkring 90 procent. Även Rugvista, som säljer mattor online, har fallit omkring 60 procent under året.

Embellence Group, som säljer tapeter, mattor och tyger, har däremot klarat sig förvånansvärt bra på börsen jämfört med sina konkurrenter i heminredningsbranschen. Hittills i år är aktien bara ned cirka 15 procent.

Det finns några faktorer som har dämpat fallet för Embellence Group:

1. Under första kvartalet visade både Rugvista och Desenio en minskad nettoomsättning samtidigt som bolagens rörelseresultat minskade. Embellence Group klarade sig något bättre. Den organiska tillväxten var negativ, men nettoomsättningen ökade med 3,9 procent. Samtidigt ökade rörelseresultatet från 21,1 till 27,8 miljoner.

Företaget hade en tuff utveckling på den nordiska marknaden där omsättningen minskade med 10 procent under kvartalet. Men Norden står bara för omkring hälften av bolagets totala omsättning. Andelen försäljning som består av premiumprodukter, där marginalerna är starkare, är dessutom betydligt högre i Europa och övriga världen än i Norden.

Det som drev utvecklingen var en ökad omsättning i Europa och övriga världen. Förvärvet av amerikanska Artscape bidrog till en ökad omsättning i övriga världen. Den organiska tillväxten i segmentet var dock också stark till följd av en god efterfrågan i USA, uppger bolaget i rapporten.

2. Embellence försäljning mot besöksnäring, som hotell, restauranger och caféer, påverkades negativt under pandemin. Nu är det i stället den starka efterfrågan i det segmentet som driver tillväxten i Europa och övriga världen, främst i USA. Exakt hur stor andel av försäljningen som sker mot företag framgår dock inte av rapporten.

Storägaren Litorina, som i början av 2021 satte Embellence, Rugvista och Fractal Gaming på First North, har passat på att kliva av aktien. I december 2021 sålde riskkapitalbolaget 10,5 procent av aktierna i Embellence och den 16 maj i år avslutade Litorina sitt ägande helt genom att sälja resterade cirka 10 procent av aktierna. Litorina äger fortfarande aktier i både Rugvista och Fractal Gaming.

Embellence Group går inte opåverkade när konsumenternas beteende förändras och inköpspriser stiger, vilket syns på den fallande försäljningen i Norden. I kommande rapporter behöver Embellence bevisa att bolaget kan hålla takten uppe på marknaderna utanför Norden och att försäljningen mot besöksnäringen kan kompensera för tappet mot privatpersoner.