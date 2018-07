Lägre resultat för NCC

Nettoomsättningen uppgick till 14.349 Mkr vilket var högre än fjolårssiffran på 13.345 Mkr, men något under analytikernas prognos på 14.453 Mkr. Nettoresultatet uppgick till 337 Mkr vilket var 27 procent under analytikernas prognos på 461 Mkr och lägre än de 402 Mkr NCC redovisade under samma kvartal i fjol.