Naxs rapporterar ökat resultat

Substansvärdet var vid periodens utgång 83:38 kronor per aktie.

”Den positiva utvecklingen av Naxs NAXS +2,51% Dagens utveckling substansvärde fortsatte under det tredje kvartalet 2022 då substansvärdet per aktie ökade med 5,9 procent. Under 12-månadersperioden har substansvärdet ökat med 26,9 procent, inklusive den utbetalda utdelningen i april. Under kvartalet har underliggande fonder förvärvat ett portföljbolag och avyttrat ett portföljbolag. Den förhållandevis låga aktivitetsnivån avspeglar en alltmer osäker omvärld”, skriver vd Gösta Lundgren i rapporten.