Nattsvart för bankerna – 78.000 jobb borta i år

Under sex år har reporäntan varit under nollstrecket i Sverige för att i december höjas upp till nollstrecket. Lågräntemiljön sätter press på intjäningsförmågan för de svenska bankerna som sedan 2017 befunnit sig i en nedåtgående trend på börsen.

Nedskärningarna lär fortsätta under nästa år, schweiziska kapitalförvaltaren Julius Baer Group är en bank som ska dra ned på personalen i kölvattnet av hårdare konkurrens och snävare marginaler, uppger personer med insyn till nyhetsbyrån Bloomberg.

Hemma i Sverige aviserade storbanken Nordea, som huvudsakligen bedriver sin verksamhet i Norden, under sin kapitalmarknadsdag i oktober att det behövs sparas upp emot 8 miljarder kronor under de kommande tre åren. I linje med besparingarna riskerar tusentals anställda att förlora sina jobb. Omkring 70 procent av Nordeas kostnadsbas är nämligen personalrelaterade utgifter. Vd Frank Vang-Jensen sade i en intervju under det tredje kvartalets rapportperiod att ”anställda kommer tyvärr att påverkas”, men nämner inga siffror.

Handelsbanken, likt Nordea, flaggade för i sin niomånadersrapportat att besparingar behövs göras. På en presskonferens uppgav finansdirektören Rolf Marquardt att åtgärdsprogrammet innebär att 800 personer ska lämna banken, varav 500 arbetstillfällen väntas försvinna i Sverige. Totalt har banken omkring 12.500 anställda.