Nationaldagsfirandet i USA drar ner Stockholmsbörsen

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley sade under Almedalsveckan att styrräntan kan komma att höjas redan i oktober. Svaret på frågan om hur nära hon var att likt Martin Flodén reservera sig mot räntebanan blev att det får framgå i det protokoll som Riksbanken publicerar om cirka tio dagar.

IT-återförsäljaren Dustin släppte delårsrapport som innehöll lägre organisk tillväxt men ökat resultat. Vidare meddelade Dustin förvärv av nederländska Vincere för 65 miljoner euro samt att bolaget till hösten avser föreslå en förträdesemission på 500-700 miljoner. Aktien steg 4,9 procent.

Det finländska gruv- och prospekteringsbolaget Endomines rapporterade en guldproduktion på 129,6 kilo under det andra kvartalet och en ökning i den ingående guldhalten med 0,9 gram per ton till 3,6 gram per ton. Aktien sjönk 1,6 procent.

Evolution Gaming har tecknat ett avtal med Svenska Spel för leverans av en komplett live casino-lösning för den omreglerade svenska marknaden. Avtalet gäller från och med årsskiftet när den nya spellagstiftningen träder i kraft. Evolution-aktien steg 0,4 procent.

Energiteknikbolaget Climeon har fått en första order inom geometrisk värmekraft i Japan. Leverans av modulerna ska ske under 2019 och ordervärdet uppgår till drygt 2 miljoner euro. Ordern finansieras delvis av ett finansieringsbolag där Climeon är delägare. Aktien steg 2,4 procent.