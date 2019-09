Nästa offer i handelskonflikten – konsumenten

På tisdagen kom ytterligare ett bevis, då ISM för tillverkningsindustrin, en enkät bland inköpschefer, för augusti visade 49,1. Det var den svagaste noteringen på tre och ett halvt år och satte ytterligare press på en redan sur New York-börs. Tal under 50 signalerar att ekonomin krymper.

På söndagen trädde nya importtullar i kraft, i båda länderna. Det kom knappast som någon överraskning för investerare. Trump-administrationen meddelade redan den 1 augusti att man gör verklighet av hotet om att sätta in tariffer på de kinesiska importvaror som ännu inte omfattats av handelskonflikten.

New York-börserna inledde den första handelsdagen i september nedåt på tisdagen, efter att ha varit stängda på måndagen på grund av Labour Day. Återigen är det handelskonflikten mellan USA och Kina som oroar investerare.

”Det är tufft att bara anpassa sig efter prisökningar, och ännu mer så när man dessutom är osäker på hur politiken kommer att utveckla sig framöver”, säger Richard Curtin, ekonom på University of Michigan, om det försämrade sentimentet.

”Presidenten gör rätt som konfronterar Kinas orättvisa handelsmetoder, men att hålla den amerikanska ekonomin som gisslan är fel taktik”, säger Myron Brilliant, chef för amerikanska handelskammarens internationella enhet, till Wall Street Journal.

Enligt en beräkning från Federal Reserve Bank of New York har tullarna hittills kostat ett genomsnittligt amerikanskt hushåll motsvarande ungefär 8.000 kronor per år, vilket inte inkluderar den senaste tullrundan.