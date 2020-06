På torsdagen invigdes en sträcka elväg, med nästa generations teknik, i Lund. Projektet som går under namnet Evolution Road pågår fram till och med 2022. Det första fordonet som testas är en elbuss från Solaris och den kommer att testköras på elvägen en vecka per månad.

”För att vi ska nå klimatmålen är elektrifieringen av transportsektorn avgörande. Elvägar är en viktig del i arbetet att minska utsläppen, och Evolution Road kommer kunna ge viktig kunskap i arbetet framåt”, sa energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman i ett förinspelat anförande vid invigningen.

Installationen av elvägen ägde rum 25 maj i år. I torsdags invigdes den. Foto: Evolution road

Laddningen på vägen sker både under färd och stillastående och fungerar med de flesta typer av fordon. Energin överförs från laddskenor i vägen till fordonet via en avtagare som fälls ut under fordonet. Avtagaren får direktkontakt med laddskenorna och ström på upp till 300 kW från skenorna till fordonet.

Bakom projektet står ett sydsvenskt konsortium, Evolution Road, som stöds och finansieras av Trafikverket, som investerat 84 miljoner kronor i satsningen i Skåne.

Se invigningen av projektet här nedan: