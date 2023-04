Nasdaq yrkar på avnotering av handelsstoppade ISR

Under långfredagen den 7 april uppgav ISR i ett pressmeddelande att de informerats av Nasdaq Stockholm om att Nasdaq överlämnat utredningen med yrkande om avnotering av bolaget till Nasdaqs disciplinnämnd.

Nasdaq anser att bolaget överträtt First Norths regler på flera punkter. Bland annat kritiserar de bolagets informationsgivning och anser att ISR inte behandlat och offentliggjort ett konkurshot på ett korrekt sätt. ISR delar inte den uppfattningen och anser att en avnotering ”vore skadligt för bolaget och dess aktieägare”.

ISR har till och med den 13 april på sig att meddela om bolaget vill framföra ytterligare synpunkter i ärendet, vilket bolaget kommer att göra, enligt pressmeddelandet.

Di har i flera artiklar granskat krisen i ISR vars aktie är handelsstoppad sedan i december. I slutet på februari i år meddelade bolaget sin avsikt att be ägarna om mer pengar och vill ta in drygt 400 miljoner kronor, via dels en riktad nyemission samt en företrädesemission.