Nasa väljer Space X – ska bygga nästa månlandare

Att komma igång med sin digitalisering behöver inte vara så svårt eller komplicerat som det kan låta. Det här är något företaget NAB Solutions; en ledande partner till Microsoft, bevisar dagligen. De hjälper sina kunder att snabbt komma igång med Microsofts kraftfulla plattform Dynamics 365.

– Genom vårt koncept StreamLine kan kunderna på en vecka vara igång med grunderna, som att bokföra och fakturera i Microsoft Dynamics 365 Business Central. När grunderna är på plats finns därefter oändliga möjligheter att digitalisera andra delar av verksamheten och skapa en helhetslösning i molnet, säger Johan Adenmark, vd för NAB Solutions.

Allt samlat inom en och samma plattform

En av fördelarna med att du som kund börjar med grunderna i Microsoft Business Central är att du tar klivet in i plattformen Dynamics 365 – där möjligheterna är många. När du känner dig redo kan du bygga ut din lösning med hjälp av olika tilläggsappar, ungefär som på en mobiltelefon, som CRM, Power BI eller andra appar som finns tillgängliga och skapa en molnlösning anpassad efter just din verksamhet.

– Det är väldigt enkelt i och med att allt är synkat i Dynamics 365 plattformen. Du kan till exempel koppla ditt CRM och ditt Office 365 till Business Central och få det att fungera som en helhet, säger Johan Adenmark och fortsätter:

– Många företag är dessutom bekanta med, eller arbetar redan i Office 365. Med Office 365 kopplat till affärsapplikationer från Dynamics 365 Business Central kan företag arbeta ännu mer integrerat för att bli mer effektiva, produktiva och moderna i sin verksamhet.

På samma sätt som du laddar ner appar till din smartphone gör du det i Dynamics 365 till din affärslösning. Du behöver inte koda eller programmera och kan endast ladda ner den affärsapplikation som är lämplig för just din verksamhet. Däremot är det möjligt att göra specifika kundanpassningar i molnet om din verksamhet kräver det. Genom att addera kod till en applikation får du en helt anpassad lösning och det är något NAB Solutions också hjälper till med.

Utsedd till ”Partner of the Year”

NAB Solutions är en av många Micrsosoftpartners världen över – men det är just de som utmärker sig med sina affärslösningar. Ett bevis på att de ligger i framkant både i Sverige och globalt är att de år 2020 tilldelades av Microsoft titeln ”Partner of the Year” i kategorin Business Central; en av många utmärkelser genom åren.

– Jag tror dels det beror på att vi ligger långt fram i att utnyttja och använda den teknik som finns tillgänglig i dag, och självklart är vårt koncept StreamLine bärande i utmärkelsen. Vi är otroligt glada över den, det är lite som att vinna ett OS Guld i vår bransch, avslutar Johan Adenmark.

Om NAB Solutions:

NAB Solutions levererar framtidssäkrade och kraftfulla affärslösningar som gör det vardagliga arbetet bättre för sina kunder. Med rätt affärslösning som stödjer verksamheten och automatiserar vardagliga arbetsprocesser kan deras kunder växa, bli effektivare och bättre på vad de gör. Microsoft Dynamics Business Central är kärnan i deras verksamhet men de erbjuder också andra specifika branschlösningar.

Läs mer på nabsolutions.se