Näringslivsprofiler donerar när amerikanskt museum storsatsar på nordisk konst

Janne Sirén befinner sig i Köpenhamn på konstmässan Chart. Det amerikanska konstmuseum han basar över, Albright-Knox Art Gallery beläget i Buffalo, är i år partner till mässan, så han spelar en särskilt viktig roll. Och samtidigt som mässan pågår släpper han en stor nyhet. Albright-Knox Art Gallery har beslutat att profilera sig inom nordisk konst. Initiativet är långsiktigt. Satsningen ska pågå under minst 60 år, enligt planerna.

”När vi arbetade med vår framtidsstrategi upptäckte vi att inget amerikanskt museum för samtidskonst ägnar sig åt Norden. Det var en häpnadsväckande upptäckt. Och när vi pratade med våra nordiska kollegor blev det tydligt att ingen har gjort detta i Norden heller”, säger Janne Sirén.

Museimannen säger sig ha blivit inspirerad av ett tal som Momas museichef Glenn Lowry höll i november 2008 mitt under den brinnande finanskrisen. Glenn Lowry slog ett slag för omfattande och långsiktiga kuratoriska initiativ. Risken är annars att man som institution blir ytlig, enligt Lowry.

”Hans ord fastnade hos mig under flera år”, säger Janne Sirén.

Att Janne Sirén, själv kommer från Finland, spelar också en roll för beslutet. Han förklarar att han alltid sett på sitt hemland med ett utifrånperspektiv.

”När jag har arbetat som museichef för Tammerfors konstmuseum och sedan Helsingfors konstmuseum har jag haft förmågan att se på saker med ett annorlunda öga. Detta hänger ihop med att jag, var jag än befinner mig, inte riktigt känner mig hemma”, säger Janne Sirén.

Museichefen och konsthistorikern har en internationell bakgrund. I de tidiga tonåren flyttade familjen från Finland till Schweiz, där fadern arbetade som biokemist. För att lära sig svenska läste han sedan ett år vid institutionen för egyptologi på Uppsala Universitet under den kände finske egyptologen och professorn Rostislav Holthoer. Därefter tog studier i USA vid. 2001 doktorerade han vid New York University Institute of Fine Arts. Avhandlingen handlade om Akseli Gallen-Kallela och konst och nationalism Finland åren 1880-1900. Till historien hör att Janne Sirén själv är Akseli Gallen-Kallelas barnbarns barn.

Efter att ha arbetat i såväl Israel som Finland, blev han 2013 ansvarig för Albright-Knox Art Gallery i Buffalo. Museet genomgår en historisk renovering, och ska öppna igen 2022. Museets namn kommer bytas till Buffalo AKG Art Museum. En tredje byggnad ritad av OMA/Shohei Shigematsu uppförs och museiområdet rymmer platsspecifika verk av namn som Miriam Bäckström och Olafur Eliasson.

Buffalo AKG Art Museum campus.

Det är också i den nya byggnaden som den nordiska satsningen kommer att synas. Men Janne Sirén understryker att satsningen handlar om så mycket mer än en fysisk lokal i ett museum.

”Det nordiska projektet bör inte ses som en del av en byggnad. Det är ett pågående program och ett kuratoriskt fokus som kan ske var som helst, på campus eller någon annanstans. Det är inte knutet till någon byggnad”, säger Janne Sirén.

För att förverkliga satsningen har olika privatpersoner och institutioner hittills donerat motsvarande 62 miljoner kronor (7,1 miljoner dollar). Bland de sammanlagt 43 givarna syns Cevian Capitals medgrundare Lars Förberg, casinobolaget Evolution Gamings medgrundare Jens von Bahr och riskkapitalisten Harald Mix med hustrun Jeanette Mix som är vd och medgrundare till hotellet Ett hem (se lista).

Riskkapitalisten Harald Mix och casinobolaget Evolution Gamings medgrundare Jens von Bahr. Foto: Jesper Frisk/Pressbild

Målet är att ha ett 60-tal sponsorer och nå upp till nästan 90 miljoner kronor (10 miljoner dollar), där mer än hälften av pengarna ska gå till en fond vars avkastning ska finansiera den nordiska programverksamheten. Den andra knappa hälften finansierar kostnader för att bygga den nordiska delen av museet. Därutöver görs inköp av nordisk konst löpande, men dessa pengar tas från hela museets budget för inköp av samtidskonst som ligger på drygt 40 miljoner kronor per år.

Långsiktigheten är nyckeln till att sätta den nordiska samtidskonsten på kartan i USA, enligt Janne Sirén.

”Om du gör något måste du hålla fast vid det. En förändring sker inte över en natt. Vi har anställt Helga Christoffersen som kurator för den nordiska satsningen”, säger Janne Sirén.

När visar ni er första utställning ur detta nordiska initiativ?

”Den kommer äga rum under våren 2024.

Sponsorer till den nordiska satsningen i Buffalo AKG Art Museum AKO Foundation Helle och Michael Moesgaard Andersen Stefan Andersson Bettina och Martin Asbæk Pontus Bonnier Jan Petter Collier med familj Carl Gustaf och Maire Ehrnrooth Lisa and Svante Elfving Susanne och Johan Ericsson Jane och Aatos Erkko Foundation Masha och Jens Faurschou Jan Fazer Lars Förberg Gullringsbo Konstsamling Stein Erik Hagen med familj Fabian och Harriet Hielte Khurram Jamil Ingibjörg Jónsdóttir, Friðrik Steinn Kristjánsson, Silfurberg Art Fund Lena och Per Josefsson Katsnelson Family Trine och Gunnar Kjems Svanur Kristbergsson Guðmundur Kristjánsson Camilla och John Lindfors Sara Lysgaard Jeanette och Harald Mix Øystein Moan Helena och Gert W. Munthe Sigurður Pálmason och Guðmunda Þórisdóttir Reitan Family Mikael Schiller Rafaela Seppälä Sonja och Janne Sirén Pål Erik och Maja Sjåtil Alexandra och Michael Storåkers Denis Viet-Jacobsen Michaela och Jens von Bahr Saara och Björn Wahlroos Foundation Elisabeth Wendel och Morten E. versen Jussi Westergren Torben Wind Anita och Poju Zabludowicz