Nancy Pelosi har landat i Taiwan

Drivmedelspriserna sänks kraftigt och bensinen kostar nu åter under 20 kronor per liter för första gången sedan början av mars. Även dieselpriserna sänks och ligger nu långt under rekordnoteringarna tidigare i år.

Bränsleprischocken med skenande drivmedelspriser som utlöstes efter Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari har slagit hårt mot både företag och privatpersoner och bidragit till den högsta inflationen på decennier. Men nu faller drivmedelspriserna.

Flera drivmedelskedjor sänkte sina priser på tisdagen. Riktpriset för en liter 95 oktanig bensin på bemannade stationer sänks med 95 öre per liter till 19.98 kronor. Det är första gången sedan början av mars som bensinen kostar mindre än 20 kronor litern. Det är nästan i nivå med priset före Rysslands invasion och en bra bit under rekordnivån på drygt 24 kronor från i juni. Dieselpriset sänks samtidigt med 85 öre och kostar nu 23,76 kronor per liter. Det kan jämföras med toppnoteringen på drygt 28 kronor per liter i början av mars.

”I ett historiskt perspektiv är dagens sänkningar mycket stora. Bakgrunden är sänkta marknadspriser för oljeprodukter. Och utan tvekan fortsätter den kraftiga nedgången av råoljepriset vi sett att bidra till att bränslepriserna sänks även för de svenska drivmedelsköparna”, säger Stefan Samuelsson, chef för affärsområdet Retail på drivmedelskedjan St1 till Di.

Trendbrottet för drivmedelspriserna har alltså gjort att både bensinen och dieseln nu ligger flera kronor per liter under de prisrekord som sattes tidigare i år.

Vad kan då drivmedelsköparna ställa in sig på framåt – vad tror ni om prisutvecklingen?

”Det är helt omöjligt att förutspå, eftersom det är så många faktorer som påverkar. Mycket hänger till exempel på utvecklingen i kriget i Ukraina. Hittills i år har prisutvecklingen präglats av enorma svängningar och det är nog klokt att vara förberedd på fortsatt turbulens”, säger Stefan Samuelsson.

En faktor som kommer att påverka de svenska drivmedelspriserna är vad som händer med skatterna. Den 1 maj sänktes skatten på bensin och diesel med totalt 1,81 kronor per liter. En stor del av sänkningen är dock tillfällig och gäller endast fram till den sista september i år.

”Skattesänkningen fick omedelbart stort genomslag med sänkta priser vid pump. Så om skatten höjs igen efter september så kommer det absolut att leda till rejäla prishöjningar”, säger Stefan Samuelsson.