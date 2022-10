Nan Goldin: Jag har mer respekt för film än fotografi

Konstnären Nan Goldin, som ställs ut på Moderna med start den 29 oktober, vill bli mer ihågkommen som filmare än som fotograf.

”Jag har sedan jag var liten mer respekt för film än fotografi. Det är mer komplicerat och har en viktigare mening för mig”, säger Nan Goldin.

Det var därför hon blev så glad när Moderna museets chefsintendent, Fredrik Liew, kontaktade henne med frågan om en utställning med hennes stillbildsfilmer.

”Då arbetade jag med en retrospektiv med någon annan i Storbritannien. Jag var frustrerad över att de ville visa väldigt många bilder samtidigt som jag hade idén om att endast visa bildspel. Men de hade inte rum för mina idéer”, säger Nan Goldin.

Konstnären vill inte berätta vilket museum det handlar om, men lite efterforskning pekar mot National Portrait Gallery i London. Moderna museets chefsintendent Fredrik Liew, som är kurator för den nya utställningen ”This Will Not End Well”, berättar i sin tur att han alltid uppskattat Nan Goldin. Hon var en av de få konstnärerna som Fredrik Liew hittade fram till under uppväxten i Västervik. Kuratorns mer djupa konstintresse tog fart senare i livet.

”När jag var i sjutton-artonsårsåldern var jag väldigt intresserad av musik, litteratur och film och konsumerade mycket tidskrifter. I den världen fanns Nan Goldins fotografier som jag fick kontakt med och blev drabbad av. Hennes konstnärskap var ett fönster till en större värld”, säger Fredrik Liew.

Hennes första stora verk: ”The Ballad of Sexual Dependency”. Foto: Joey Abrait

Den första tanken på utställningen som nu öppnar på Moderna museet fick kuratorn efter att ha sett två videoinstallationer på Marian Goodman Gallery i London 2019.

”Min upplevelse var först att det var en ny riktning i konstnärskapet. Jag blev ganska överraskad och kände mig upplyft och inspirerad. Jag tänkte att det var en helt ny sida där Goldin väljer en ny riktning mot film”, säger han.

Men när Liew tog sig tid att fundera insåg han att analysen var fel. Nan Goldins filmer var bara en fortsättning på något som hon hela tiden sysslat med.

”Hennes första stora verk som hon arbetade med i slutet av 1970-talet, ”The Ballad of Sexual Dependency”, var aldrig inramade fotografier på ett galleri. Det var ett bildspel på hundratals bilder till musik som hon visade på klubbar, auditorier, filmfestivaler och biografer”, säger han.

”Det visades också på Moderna museet 1984 i dess biograf. På den tiden tryckte hon själv fram diabilderna med manuella klick. Nu har det blivit automatiserat”, fortsätter han.

Nan Goldin har fått epitetet fotograf och beskrivs som en av världens mest främsta, men Liew kände att det fanns en lucka i historieskrivningen.

”Ingen har riktigt pratat om henne som filmare eller gjort en utställning om hennes sätt att göra bildberättelser i projicerad form”, säger han.

Kuratorn började efterforska och upptäckte att konstnären gjort tolv bildspel under sin karriär.

”Jag tog så småningom mod till mig och frågade Nan Goldin om hon var intresserad av att göra en utställning utan ett enda fotografi i fysisk ramad form, utan bara med hennes projicerade bilder”, säger han.

Moderna museets chefsintendent, Fredrik Liew. Foto: Joey Abrait

Moderna museet visar sex bildspelsfilmer. Den franska arkitekten Hala Wardé har ritat byggnader speciellt utformade till de olika videoverken. ”The Ballad of Sexual Dependency” har en given plats. Konstnären visar även ”Sisters, Saints and Sybils” som är en hyllning till systern Barbara. Den äldre systern tog sitt liv i ung ålder efter att ha levt på institutioner. Nan Goldin berättar att några åskådare svimmade när den 2004 visades i Paris i kapellet Saint-Louis de la Salpêtrière, som ligger i anslutning till sjukhuset la Salpêtrière.

”Det var där svårt för människor att lämna salen. Men svenskar svimmar väl inte”, säger konstnären.

Även videoverket ”Sirens” från 2019 ingår. Den innehåller scener från 30 av konstnärens favoritfilmer. Det var också ett av de verk Fredrik Liew såg på Marian Goodman Gallery.

”Jag tyckte att det var viktigt att inkludera Sirens eftersom det är i den riktningen som jag arbetar på i dag med upphittad film. Det var viktigt”, säger Nan Goldin.

Hur kommer det sig att du inte börjar skapa mer klassisk film, utan framför allt skapar film av stillbilder?

”Alla säger att jag borde. Jag kommer. Jag är inte död än. Det finns fortfarande en chans”, säger hon.