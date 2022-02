Något minskat resultat för Lumito

Likvida medel uppgick på balansdagen till 35,4 miljoner kronor (40).

”Hittills har vårt arbete varit väldigt teknik- och utvecklingsorienterat, men under årets senare hälft har vi också tagit steg mot den kommande kommersialiseringen. Under året har initiala diskussioner förts med ett flertal tilltänkta globala distributions- och produktionspartners. Målet är lansering av vår första produkt på forskningslaboratorium under senare delen av 2022”, skriver vd Mattias Lundin i bokslutsrapporten.

Vidare planerar Lumito att presentera resultat från sin interna Her2-bröstcancerstudie och förstudien gällande bukspottkörtelcancer under året.