Något mindre förlust för Ossdsign tredje kvartalet

Omsättningen steg till 8,9 miljoner kronor (6,5) motsvarande en tillväxt om 33 procent vid oförändrade valutakurser jämfört med motsvarande period under fjolåret.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -34,7 miljoner kronor (-17,1) med likvida medel om 198 miljoner kronor (54,1) vid rapportperiodens utgång.

Försäljningen uppges ha drivits av USA och Tyskland.

”Även om Covid-19-pandemin fortfarande innebär vissa risker i närtid så börjar vi se resultatet av de systematiska dialoger vi fört med nyckelaktörer inom den amerikanska och europeiska hälso- och sjukvårdssektorn. De två strategiska partnerskap vi ingått med Premier Inc. och Red One Medical/DAPA under sommaren lägger grunden för vår fortsatta tillväxt på den amerikanska marknaden. Genom avtalen får vi tillgång till Premier Inc.'s nätverk som omfattar omkring 4.100 sjukhus samtidigt som våra produkter tillgängliggörs för såväl aktiv militärpersonal som veteraner genom samarbetet med Red One Medical/DAPA”, skriver Morten Henneveld i vd-ordet i rapporten.